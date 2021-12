Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fischbüchse statt Geldbeutel

Jena (ots)

Diebe lassen sich ja bekanntlich immer etwas Neues einfallen. Aber das sie den Geldbeutel gegen eine Fischbüchse eintauschen, damit hätte die 83-jährige Geschädigte sicherlich nicht gerechnet. Als die Rentnerin am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Netzstraße in Jena einkaufen war, nutzen unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment die Gunst der Stunde und entnahmen die Brieftasche aus einem Beutel und steckten dafür eine Fischbüchse in die Tasche, um das Gewicht auszugleichen. Erst an der Kasse, als die Frau ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies und den Fisch in ihrem Beutel, den sie eigentlich gar nicht wollte.

