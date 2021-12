Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Pfiffelbach (ots)

Auf der Ortsverbindungsstraße Pfiffelbach in Richtung Wersdorf, ca. 100 Meter nach dem Ortsausgang Pfiffelbach, ereignete sich am 01.12.2021, gegen 11:00 Uhr ein Wildunfall. Einem 45jährigen VW-Fahrer war an dieser Stelle unvermittelt von links ein Reh ins Fahrzeug gelaufen. Der Geschädigte konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Das Reh wurde vom zuständigen Jagdpächter abgeholt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell