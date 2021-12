Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht!

Apolda (ots)

Bereits am 10.11.2021 ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Erfurter Straße in Apolda ein Diebstahl. Ein auswärtiger Autohändler hatte seinen Transporter dort abgestellt und führte in einem Autohaus Verkaufsverhandlungen. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass der Reifen vorn rechts zerstochen war. Als er den beschädigten Reifen wechselte, nutzte offenbar ein unbekannter Täter diesen Moment, um vom Fahrersitz eine Umhängetasche mit einem größeren Geldbetrag, diversen persönlichen Papieren und Kreditkarten zu entwenden. Der 46jährige Geschädigte sah nur noch einen dunkel gekleideten Mann von normaler Statur über die Erfurter Straße davon rennen. Die Polizeiinspektion Apolda sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der flüchtenden Person stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Apoldaer Polizei unter der Telefonnummer 03644 541-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell