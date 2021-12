Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter gestellt

Weimar (ots)

Engagierte Zeugen vereitelten gestern am späten Nachmittag den Diebstahl mehrerer Handys. Ein junger Mann betrat gegen 17:15 Uhr einen Mobilfunkshop in der Weimarer Altstadt. Sogleich ging er auf einige Ausstellungsstücke zu und riss diese samt Auslage heraus. Im Anschluss flüchtete der Mann aus dem Laden. Durch die ausgelöste Diebstahlsicherung der Geräte wurden Passanten auf die Situation aufmerksam und nahmen umgehend die Verfolgung des Mannes auf. Möglicherweise aufgrund der Sperrigkeit der Auslage, verließen den Dieb die Kräfte. Er kam auf der Flucht zu Fall. Durch einen 37-jährigen Zeugen konnte er dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Es stellte sich heraus, dass die drei Smartphones einen Wert von etwa 3.000 Euro hatten. Der 18-jährige Täter wurde vorläufig festgenommen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

