Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Unaufmerksamkeit aufgefahren

Apolda/Nauendorf (ots)

Eine 59jährige Frau befuhr in einem Pkw Peugeot am 01.12.2021 gegen 06:30 Uhr die Ortsverbindungsstraße Flurstedt in Richung Nauendorf. Kurz vor dem Ortseingang Nauendorf querte plötzlich von rechts ein Reh die Fahrbahn. Die Fahrerin leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern. Der ihr folgende 58jährige Fort-Transit-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen betrug insgesamt ca. 3.000 Euro. Der Pkw der Geschädigten hatte einen erheblichen Heckschaden, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

