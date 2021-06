Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Gehhilfe zugeschlagen

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein 31-Jähriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.06.2021) am Bahnhof Bad Cannstatt zwei bislang unbekannte Frauen beleidigt, zwei 26-jährige Männer mit einer Gehhilfe geschlagen und anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der 31-jährige irakische Staatsangehörige gegen 01:45 Uhr am Bahnsteig zwei des Cannstatter Bahnhofs, als er zunächst zwei bislang unbekannte Frauen beleidigt haben soll. Im Anschluss schlug er wohl mit seinen Krücken auf die zwei 26-jährigen Männer ein und verletzte einen von ihnen am Kopf. Den beiden Angegriffenen gelang es im weiteren Verlauf offenbar dem bereits polizeibekannten 31-Jährigen die Krücken abzunehmen. Ein Gegenangriff der beiden Geschädigten konnte durch alarmierte Kräfte der Landespolizei unterbunden und der anhaltend aggressive Tatverdächtige unter Widerstandshandlungen vorläufig festgenommen werden. Der verletzte 26-Jährige wies einen vier bis fünf Zentimeter langen Cut am Hinterkopf auf und wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der zweite Geschädigte blieb vom Angriff augenscheinlich unverletzt. Den in Landkreis Esslingen wohnhaften 31-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die unbekannten Frauen sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711 870350 bei der ermittelnden Bundespolizei zu melden.

