Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Morbach-Hoxel (ots)

Am Mittwochabend, den 24.11.2021 kam es gegen 19:50 Uhr auf der K100, Gemarkung Morbach-Hoxel, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 16jährige Fahrzeugführer schwer - sowie dessen ebenfalls 16jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der 16jährige Fahrzeugführer befuhr mit einem Leichtkraftfahrzeug die K100 von Morbach-Hoxel kommend in Fahrtrichtung Gutenthal. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Beifahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeuginnern befreien, der Fahrzeugführer musste unter Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Morbach aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er zog sich schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin wurde augenscheinlich leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Morbach und Hoxel, das Deutsche Rote Kreuz mit 2 Teams, der Notarzt sowie die Polizei Morbach. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

