Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Leichtkraftroller in Trier-Pfalzel

Trier (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 22.11.2021 16:00 Uhr und Mittwoch, den 24.11.2021 17:30 Uhr kam es in der Pfalzeler Straße in Trier-Pfalzel zu einer Sachbeschädigung an einem Leichtkraftroller. Im besagten Zeitraum parkte ein schwarzer Leichkraftroller der Marke Daelim am Straßenrand und wurde durch eine/n unbekannte/n Täter/in umgestoßen, so dass ein nicht unerheblicher Schaden von etwa 2000 EUR an der Verkleidung des Fahrzeugs entstanden ist. Anschließend wurde der Roller entweder durch den/die Täter*in oder durch eine/n bislang unbekannte/n Zeugen/in wieder aufgerichtet. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-91570 zu melden.

