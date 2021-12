Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bude gebaut

Jena (ots)

Über eine Person, welche sich unberechtigt auf einem Gelände in der Rathenaustraße in Jena aufhält, wurde am Mittwochnachmittag die Polizei informiert. Der Mann hat sich nach Mitteilung eine Behausung gebaut und dort seit längerer Zeit unerlaubt genächtigt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie einen 55-Jährigen feststellen, der sich tatsächlich eine Bretterbaude errichtet hat und sich dort häuslich niedergelassen hat. Die eingesetzten Beamten erklärten den Mann, dass er dort nicht nächtigen darf. Da er sich zudem nicht ausweisen konnte, musste der 55-Jährige, nachdem er seine Sachen zusammengepackt hatte, die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell