Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: 64-jährige schlägt mit Bratpfanne auf erwachsene Tochter ein und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung sowie wegen einem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte muss sich eine 64-jährige Frau aus Jettingen verantworten. Sie war am Samstagabend gegen 20:30 Uhr mit ihrer erwachsenen Tochter in Streit geraten und hatte dieser mit einer Bratpfanne mehrfach auf den Kopf geschlagen. Die durch die Tochter verständigten Polizeibeamten des Polizeireviers Herrenberg versuchten den Sachverhalt zu klären und wurden durch die alkoholisierte 64-Jährige hierbei massiv beleidigt. Während ihre ebenfalls alkoholisierte Tochter vom Rettungsdienst medizinisch versorgt wurde, wurde die 64-Jährige gegenüber den Einsatzkräften zusehends aggressiver. Schließlich musste die Frau in Gewahrsam genommen und mit Handschließen gefesselt werden. Dagegen wehrte sie sich mit Händen und Füßen und versuchte sogar einen Beamten zu beißen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Tatverdächtigen einen Wert von etwa 2,3 Promille. Die restliche Nacht musste sie bis zu ihrer Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Herrenberg verbringen.

