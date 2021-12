Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fleppen unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ohne einen gültigen Führerschein zu besitzen, war am Donnerstagnachmittag eine 46-Jährige in Kahla unterwegs. Während der Streifentätigkeit fiel der Chrysler in der Bahnhofstraße auf, sodass die Polizeibeamten sich entschlossen, die Fahrzeugführerin zu kontrollieren. Und scheinbar hatten sie hier den richtigen Riecher. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

