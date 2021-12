Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Missglückter Versteckversuch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 16-Jähriger wurde am Mittwochvormittag in Kahla einer Kontrolle unterzogen. Bevor ihn die eingesetzten Kräfte ansprachen, versuchte er noch sein Betäubungsmittel, welches er bei sich führte, zu verstecken, damit die kontrollierenden Beamten es nicht entdecken. Der Plan schlug allerdings fehl. Auch in der Wohnung wurden noch weitere Utensilien aufgefunden. Das Marihuana wurde beschlagnahmt und der junge Mann hat nun dafür eine Anzeige in der Tasche.

