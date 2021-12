Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag musste die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Westvorstadt feststellen, dass in mindestens zwei Kellerabteile eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Eigentum der Bewohnerin ein Beil. Es ist aber kein klassisches Beil. Vielmehr handelt es sich bei diesem um einen Kunstgegenstand. Zum besseren Transport haben er oder sie auch gleich noch einen Rucksack mitgenommen. Der Gesamtwert des Beutegutes beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ob aus dem zweiten Kellerverschlag etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

