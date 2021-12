Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungebetener Gast

Weimar (ots)

Nicht schlecht schaute in der vergangenen Nacht der Bewohner eines anderen Hauses in der Schwanseestraße als er im Keller war. In einem offenstehenden Kellerabteil stieß er auf einen Mann, der ein Nickerchen hielt. Wie lange sich der 40-Jährige bereits in dem Keller niedergelassen hatte, ist nicht bekannt. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde der Mann des Platzes verwiesen.

