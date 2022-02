Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruch auf Torfabbaugelände

Zwischen Samstag, den 5. Februar 2022, gegen 12.00 Uhr und Montag, den 7. Februar 2022, um 06.30 Uhr wurde durch unbekannte Personen das verschlossene Tor einer Torfabbaufläche in der Korsorsstraße gewaltsam geöffnet. Im weiteren Verlauf wurden mit einem vor Ort befindlichen Kettenbagger mehrere Dieseltanks abtransportiert und anschließend 1500 Liter aus dem Tank des Baggers entwendet. Zudem wurde mit dem Bagger ein Container aufgebrochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 7. Februar 2022, gegen 10.45 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann aus Weener mit seinem PKW und Anhänger auf dem Stockweg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 4. Februar 2022, zwischen 13.40 Uhr und 13.50 Uhr kam es in der Hauptstraße, vor einem dortigen Kindergarten, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte auf den dortigen Parkstreifen fahren und touchierte dabei einen dort geparkten PKW, VW Golf. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1250 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen PKW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell