Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 3. Februar 2022, und Sonntag, 6. Februar 2022, 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person vier Kupferfallrohre von einem Wohnhaus in der Straße Zum Berg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 7. Februar 2022, 9.48 Uhr, wollte ein 37-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg aus dem Kreisverkehr Pingel Anton in die Emsteker Straße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einer 57-jährigen Fahrradfahrerin aus Cloppenburg, die gerade die Emsteker Straße im Kreisverkehr überquerte. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell