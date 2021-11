Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dieb erbeutet Bargeld

Arnsberg (ots)

In einer Gaststätte am Neheimer Markt wurde aus dem Thekenbereich Bargeld gestohlen. Möglicherweise manipulierte ein Mann einen Spülkasten an einer Toilette und informierte den Wirt. Die Abwesenheit des Wirtes nutzte der Tatverdächtige anschließend, um Bargeld aus der Kasse zu nehmen. Der Tatverdächtige war ca. 30 Jahre alt, trug eine schwarze Jacke und hatte eine schlanke Gestalt. Er hatte kurze Haare und südländisches Aussehen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

