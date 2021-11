Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Meschede (ots)

Am Montag wurde in der Von-Westphalen-Straße zwischen 13.00 Uhr und 19.15 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell