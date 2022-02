Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versuchter Einbruch

Am Sonntag, 6. Februar 2022, zwischen 2.40 Uhr und 3.00 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Personen drei Mal an der Tür eines Hauses in der Seggenstraße. Dann versuchten sie durch die Garagentür in das Haus zu gelangen. Nachdem dies misslang, versuchten sie die Tür aufzuhebeln. Sie wurden gestört und entfernten sich zu Fuß. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Samstag, 5. Februar 2022, 21.30 Uhr, und Sonntag, 6. Februar 2022, 12.47 Uhr, besprühte eine bislang unbekannte Person eine Jalousie eines Hauses im Apolloweg mit schwarzer Farbe. In der Straße Uptmoors Mühle wurden von Samstag auf Sonntag, zwischen 23.00 Uhr und 17.30 Uhr, ein Wohngebäude und eine Halle mit schwarzer Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 6. Februar 2022, um 12.25 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden die Straße Auf den Koppeln mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 4. Februar 2022, zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Quakenbrücker Straße vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen grauen Pkw der Marke "BMW, 3er". Der Schaden befindet sich an der Beifahrerseite und beläuft sich auf ca. 700 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 6. Februar 2022, 14.38 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Auto auf der Huntestraße in Richtung Vechtaer Straße. An der Kreuzung Huntestraße wollte er nach links auf die Barnstorfer Straße abbiegen und kam in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Es kam zu Schäden an einer Gebäudefassade und einem Regenrohr. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Sonntag, 6. Februar 2022, 21.00 Uhr, fuhr eine 21-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Auto auf dem Visbeker Damm in Fahrtrichtung Vechta. Hier sei vermutlich ein Vogel tief an der Windschutzscheibe vorbeigeflogen, so dass sie nach links lenkte und dann von der Fahrbahn abkam. Dort prallte sie gegen zwei Bäume. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Neuenkirchen-Vörden - Brand im seitlichen Eingangsbereich eines Schweinestalls

Am Montag, 7. Januar 2022, um 8.22 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in einem Schweinestall in der Straße Schierberg. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dort zu einem Brand im seitlichen Eingangsbereich. Die Feuerwehren Neuenkirchen, Vörden, Fladderlohhausen und Damme waren mit 47 Personen vor Ort. Der Brand konnte bereits zuvor durch den Meldenden eigenständig gelöscht werden. Der Stall war zum Zeitpunkt des Brandes mit 750 Tieren besetzt. Die Feuerwehr hat die Stallungen kontrolliert und belüftet. Auch ein Tierarzt war vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen weder Menschen, noch Tiere zu Schaden. Im betroffenen Flur wurde u.a. die Zwischendecke aus Styropor zum Teil beschädigt. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell