Polizei Düsseldorf

POL-D: Holthausen - Radfahrerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 7. Oktober 2021, 5:15 Uhr

Schwer verletzt wurde heute Morgen eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Holthausen. Die Frau war an einer Kreuzung von einem Pkw erfasst worden und zu Boden gestürzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 55-Jähriger mit seinem Opel auf der Straße "Hinter den Höfen", aus Richtung Kölner Landstraße kommend, unterwegs. An der Kreuzung Hinter den Höfen/Hügelstraße hielt er nach eigener Aussage zunächst an, um dann in den Kreuzungsbereich einzufahren. Als er sich wieder in Bewegung setzte, kam es aus bislang unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit der 46-Jährigen auf ihrem Fahrrad. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zum Hergang, insbesondere zu der genauen Fahrtrichtung der Radlerin, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0211-8700 an das Verkehrskommissariat zu wenden.

