Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal: Pkw stoßen auf Kreuzung zusammen - 69-Jähriger schwer verletzt - Brehmplatz für 90 Minuten gesperrt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 6. Oktober 2021, 17:40 Uhr

Etwa 90 Minuten lang war der Brehmplatz gestern Abend vollgesperrt, da zwei Pkw auf der Kreuzung zusammengestoßen waren. Ein 69 Jahre alter Autofahrer verletzte sich dabei schwer. Sechs weitere Menschen wurden leicht verletzt, darunter drei Kinder. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren.

Der 69-jährige Italiener war mit seinem Daimler englischer Bauart zur Unfallzeit auf der Lindemannstraße in Richtung Brehmplatz unterwegs. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen fuhr er in die Kreuzung Brehmplatz ein und bog aus bislang ungeklärter Ursache bei "Rot" nach links in Richtung Rethelstraße ab. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota Prius eines 37-Jährigen der von der Brehmstraße kommend den Kreuzungsbereich in Richtung Lindemannstraße passieren wollte. Die Front des Toyata traf dabei die, auf der rechten Seite liegende Fahrertür, des Daimlers. Der 69-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr schnitt ihn mit schwerem Gerät aus dem Auto und er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Alle sechs Insassen des Toyota, darunter drei Kinder, wurden leicht verletzt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war der Brehmplatz für etwa 90 Minuten vollgesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell