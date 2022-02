Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 05./06.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 05.02.2022, gg 11:35 Uhr kam es auf einem Kundeparkplatz eines Verbrauchermarktes an der Barßeler Straße 35 in Friesoythe zu einem Verkehrsunfall. Ein Kunde des Marktes stieß mit einem Einkaufswagen gegen einen geparkten Pkw der Marke VW. An dem Pkw entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1000 EUR. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Saterland/ Sedelsberg - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 06.02.2022, gg. 04:15 Uhr wurde der Polizei eine Gefahrenstelle auf der Hauptstraße in Saterland/ Sedelsberg gemeldet. Ein Pkw VW Golf hatte eine größere Menge Öl verloren. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellte eine Besatzung der Friesoyther Polizei fest, dass der 19- jährige Fahrer aus Filsum seinen Pkw zuvor alkoholisiert geführt hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest mit 1,65 Promille bestätigte den Verdacht. Dem 19-jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn musste durch den Bauhof der Gemeinde gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell