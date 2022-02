Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung vom 06.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Sachbeschädigung

Am 03.02.2022 wurde zwischen 18:25 und 19:35 Uhr ein Fahrrad eines 15-Jährigen aus Damme vor dem Hallenbad Damme massiv beschädigt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Damme, Tel.: 05491/ 999 36-0 in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Diebstahl

Zwischen dem 28.01.2022 und dem 03.02.2022, 23:00 Uhr, wurden bei einem Autohändler an der Große Straße mehrere LED-Außenstrahler, dazugehörige Solarmodule und mehrere Meter Kabel entwendet. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Damme, Tel.: 05491/ 999 36-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 04.02.2022, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgeparkten Pkw BMW einer 34-jährigen Dammerin. Ihr Pkw war im o.g. Zeitraum in Dinklage, Quakenbrückerstraße, auf dem dortigen Aldi-Parkplatz abgeparkt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Straßenverkehr mit Pkw Am So., 06.02.2022, gg. 01.00 h befuhr ein 44-jähriger aus Hagstedt mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta in Rtg. Calveslage. Eigenen Angaben zufolge geriet er in einer leichten Linkskurve auf der regennassen Straße ins Rutschen und dadurch von der Straße ab. Der Pkw landete anschießend im angrenzenden Straßengraben. Weder am Pkw noch im Graben entstanden Schäden. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die von vorbeikommenden Personen verständigten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,16 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Lohne - Körperverletzung / Zeugenaufruf

Am 05.02.2022 um 23:00 Uhr kam es in der Lindenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Im Zuge dessen wurde einem 50-jährigen Mann aus Lohne mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Zwei Tatverdächtige konnten unerkannt flüchten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne in Verbindung zu setzen (Tel.: 04442-808460).

Steinfeld - Körperverletzung / Zeugenaufruf Am 05.02.2022 um 22:20 Uhr kam es in der Dammer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Im Zuge dessen wurde einem 14-Jährigen mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Dieser wurde aufgrund dessen dem Krankenhaus Damme zugeführt. Der Tatverdächtige flüchtete unerkannt mit einem Roller. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne in Verbindung zu setzen (Tel.: 04442-808460).

Goldenstedt - Sachbeschädigung / Zeugenaufruf In der Zeit vom 03.02.2022, 14:00 Uhr - 05.02.2022, 10:50 Uhr kam es in der Moorstraße zu einer Sachbeschädigung an der dortigen Bushaltestelle. Unbekannte Tatverdächtige zerstörten zwei Glasscheiben und konnten unerkannt flüchten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Goldenstedt in Verbindung zu setzen (Tel.: 04444-967220).

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 02.02.2022, 00:00 Uhr - 05.02.2022, 09:00 Uhr wurden in der Jahnstraße zwei Reifen eines Pkw zerstochen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen-Vörden in Verbindung zu setzen (Tel.: 05493-913560).

Damme - Sachbeschädigung

Am 05.02.2022 zwischen 02:45 Uhr - 14:00 Uhr wurden im Weißdornweg vier Reifen eines Pkw zerstochen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Damme in Verbindung zu setzen (Tel.: 05491-999360).

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 04.02.2022, zwischen 19:45 Uhr und 21:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgeparkten Pkw BMW eines 19-Jährigen aus Vechta. Sein Pkw war im o.g. Zeitraum in Vechta, Buchholzstraße, auf dem Parkplatz des dortigen Fitnesststudios abgeparkt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - Trunkenheit im Straßenverkehr / Verkehrsunfall Am 06.02.2022 um 03:35 Uhr befuhr ein 54-jähriger Oldenburger den Parkplatz Am Freibad in Damme und fuhr dabei beim Ausparken rückwärts gegen ein geparktes Taxi, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

