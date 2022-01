PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Sachbeschädigung auf Schulhof in Idstein+++Kohlenmonoxid-Alarm bei Einsatz in Sporthalle+++Beim Ausparken über die Füße gefahren+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Sachbeschädigung auf Schulhof in Idstein, Idstein, Kirmsseweg, Samstag, 29.01.2022, 15:00 Uhr bis Sonntag, 30.01.2022, 13:00 Uhr

(wie) Am Wochenende wurden Gegenstände auf einem Schulhof in Idstein beschädigt. Ein Passant verständigte am Sonntag die Polizei, da er auf dem Schulhof der Max-Kirmsse-Schule eine beschädigte Tür und einen beschädigten Sandkasten entdeckt hatte. Bei der Aufnahme des Tatortes fiel den Beamten auf, dass in der zuvor offensichtlich auf dem Schulhof gefeiert worden war. Eindeutige Überbleibsel in Form von Müll waren hinterlassen worden. Somit liegt der Verdacht nahe, dass die Feiernden auch für die Beschädigungen verantwortlich sind. Die Polizei Idstein bittet unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 um Hinweise.

2. Kohlenmonoxid-Alarm bei Einsatz in Sporthalle, Oestrich-Winkel Hallgarten, Rosentalstraße, Sonntag, 30.01.2022, 15:50 Uhr

(wie) Am Sonntag kam es in Hallgarten zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften, da ein Kohlenmonoxidwarner Alarm in einer Sporthalle gegeben hatte. Ein Rettungswagen war zur Sporthalle Hallgarten entsandt worden, da es dort zu einem Sportunfall gekommen war. Als die Sanitäter zur Behandlung in der Halle waren, löste der CO-Warner aus. Umgehend wurden weitere Rettungswagen und die Feuerwehr sowie die Polizei alarmiert. Die CO-Werte wurden von der Feuerwehr gemessen und die Quelle der Belastung schnell ausgemacht. Ein Heizstrahler in der Sporthalle verursachte die Probleme in der Halle. Die gemessenen Werte waren allerdings noch nicht gefährlich hoch, so wurde niemand verletzt. Der Hausmeister stellte den Heizstrahler ab. Nach Lüftung konnte die Sporthalle zunächst weiter genutzt werden. Nach erneuter Messung sperrte die Feuerwehr die Halle erneut bis zur Abnahme des Bezirksschornsteinfegers.

3. PKW-Heckscheibe eingeschlagen,

Taunusstein-Wehen, Walkmühlstraße, Samstag, 29.01.2022, 18:00 Uhr bis Sonntag, 30.01.2022, 10:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Wehen die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Ein 63-Jähriger zeigte die Sachbeschädigung bei der Polizei an, nachdem er am Sonntagvormittag die Beschädigung an seinem silbernen VW Passat entdeckt hatte. Der VW war über Nacht in der Walkmühlstraße abgestellt worden. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 EUR. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06124/7078-0 um Hinweise.

4. Einsatz wegen Rauchmelders in Idstein, Idstein, In der Eisenbach, Samstag, 29.01.2022, 05:32 Uhr

(wie) Am frühen Samstagmorgen sorgte ein Rauchmelder für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Idstein. In der Straße "In der Eisenbach" hörten Anwohner Signale eines laufenden Rauchmelders in einer Wohnung. Der Bewohner öffnete der Feuerwehr nicht, die aber Rauch aus der Wohnung wahrnehmen konnte. Daher wurde die Wohnungstür von der Feuerwehr selbständig geöffnet. Der betrunkene Bewohner befand sich im Inneren und hatte eine Pizza im Backofen vergessen. Glücklicherweise war es nur zu starker Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, der Bewohner konnte zu Hause bleiben.

5. Sperrmüll brennt in Idstein,

Idstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 29.01.2022, 04:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag löschte die Feuerwehr brennen Sperrmüll in Idstein. Feuerwehr und Polizei wurden von einem Passanten in die Wiesbadener Straße gerufen, da dort ein Haufen Sperrmüll vor einem Haus brannte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, es entstand kein Sachschaden, lediglich der Sperrmüll selbst wurde in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf den Verursacher des Brandes nimmt die Polizei Idstein unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 entgegen.

6. Bei Auffahrunfall verletzt,

Taunusstein, Bundesstraße 275, Freitag, 28.01.2022, 16:00 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall bei Taunusstein verletzt. Eine 69-Jährige stand mit ihrem Opel an einer Rot zeigenden Ampelanlage auf der B 275. Plötzlich fuhr eine 19-Jährige mit einem VW gegen das Heck des wartenden Fahrzeuges. Nach Angaben der jungen Frau hatte die tiefstehende Sonne sie geblendet. Im Fahrzeug der 69-Jährigen wurde eine 34-Jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

7. Beim Ausparken über die Füße gefahren, Eltville, Wilhelmstraße, Samstag, 29.01.2022, 10:40 Uhr

(wie) Am Samstagvormittag wurde eine Fußgängerin in Eltville an den Füßen verletzt. Ein 65-Jähriger wollte in der Wilhelmstraße mit seinem Hyundai ausparken. Hierbei übersah er offensichtlich die, neben dem Fahrzeug stehende, 84-Jährige und fuhr ihr über die Fußspitzen. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Polizei Eltville nahm den Unfall auf.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell