POL-RTK: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten bei Idstein

Bad Schwalbach (ots)

Unfallort: L3277 zwischen Wallrabenstein und Beuerbach Unfallzeit: Freitag, 28.01.2022, gegen 14:15 Uhr

(ert)Eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin aus Wallrabenstein befuhr die L 3022 von Wallrabenstein kommend in Richtung Beuerbach. Ein 70-jähriger Taxifahrer aus Idstein befuhr die L 3277 mit seinem VW in entgegengesetzter Richtung. In Höhe des Beuerbacher Sees kam es aus bisher ungeklärter Ursache zwischen beiden Fahrzeugen zu einem Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuginsassen wurden dabei schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrbahn musste für drei Stunden voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 30.000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 in Verbindung zu setzen.

