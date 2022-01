PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Hochschule

Bad Schwalbach (ots)

Ort: Geisenheim, Von-Lade-Straße 1 Zeit: Freitag, 28.01.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 29.01.2022, 06:30 Uhr

(ert) Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Samstag morgen ein eingeschlagenes Fenster am Verwaltungsgebäude einer Hochschule in Geisenheim und verständigte umgehend die Polizeistation in Rüdesheim. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch Täter im Gebäude befanden, wurde dieses durchsucht. Hierbei kam auch ein Schutzhund zum Einsatz. Die Einbrecher waren aber bereits flüchtig. Wie sich herausstellte, hatten es die Täter nach dem Einstieg durch das eingeschlagene Fenster auf Postpakete, die in einem Flur abgelegt waren, abgesehen. Es konnten noch keine Angaben zu der Anzahl und dem Wert der Pakete gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, sich bei der Polizeistation in Rüdesheim unter 06772-91120 zu melden.

