POL-UL: (GP) Eislingen - Unbekannte machen Beute

Am Mittwoch oder Donnerstag waren Einbrecher in Eislingen unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 20 Uhr und 7.45 Uhr gelangten die Täter in das Gebäude in der Ulmer Straße. Dort suchten sie nach Brauchbarem. Die Unbekannten versuchten auch einen Tresor zu öffnen. Dies misslang ihnen. So nahmen sie mehrere Dutzend Mund-Nasen-Bedeckungen mit und flüchteten. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht auch, wie die Unbekannten in das Gebäude gekommen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07161/8510 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 0119347

