Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zigarettenautomat in Silz bei Malchow aufgebrochen

Röbel/Müritz (ots)

Gegen Mittag des 15.11.2021 wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten nahe eines Feriendorfs in der Ortschaft Silz bei Malchow informiert.

Durch die Beamten des Polizeireviers Röbel wurde der Verdacht des Hinweisgebers bestätigt und eine Strafanzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall erstattet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten unbekannte Täter den Automaten in der Zeit vom 14.11.2021, 19:00 Uhr bis zum 15.11.2021, 12:00 Uhr gewaltsam und entnahmen den kompletten Inhalt. Der Zigarettenautomat befindet sich in der Straße Am Fleesensee in unmittelbarer Nähe zu einem Restaurant zwischen einem Campingplatz und einer Ferienhaussiedlung.

Durch den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg wurden Spuren gesichert und zur Auswertung an die ermittlungsführende Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel übermittelt.

Es wird vermutet, dass die Tatausführung unter Umständen mit einer entsprechenden Geräuschkulisse verbunden war.

Personen, die im relevanten Zeitraum etwas bemerkt oder gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell