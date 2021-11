Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht des Raubes an einer 59-jährigen Frau aus Waren

Waren (Müritz) (ots)

Am 15.11.2021 wurde das Polizeihauptrevier in Waren von einer Frau kontaktiert, die berichtete, dass ihre Kollegin geschlagen und ihrer Handtasche beraubt wurde.

Die 59-Jährige aus Waren berichtete ihr in der Zeit zwischen 13:30 und 13:45 Uhr mit ihrem Fahrrad entlang der Kietzstraße gefahren zu sein, als sie auf Höhe des Fahrradhotels "Radlon" von einem unbekannten Mann angehalten und geschlagen wurde. Sie klagte über Schmerzen und berichtete über den Verlust ihrer Tasche. Darüber hinaus stand sie unter erheblichem Schock und musste zur Behandlung in das Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht werden.

Den Täter beschrieb die Frau wie folgt:

- Männlich - 1,80 m groß - Glatze - Grüne Jacke

Die vermisste Tasche wurde von den Beamten des Polizeihauptreviers Waren aufgrund eines Hinweises, welcher an der Wohnanschrift der Frau angebracht war, wieder aufgefunden und sichergestellt. Ob Wertsachen fehlen, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand kann eine Straftat nicht ausgeschlossen werden, weshalb eine Anzeige wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen wurde.

Personen, die in der Kietzstraße Beobachtungen gemacht haben oder die beschriebene Person gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter 03991/176224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell