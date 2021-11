Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Demmin

Demmin (ots)

Am 15.11.2021 wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises gegen 10:20 Uhr über den Brand eines leerstehenden Gebäudes in der Demminer Goethestraße informiert.

Als die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin wenig später am Einsatzort eintrafen, war die Freiwillige Feuerwehr der Stadt bereits mit 17 Kameraden vor Ort und begann mit den Löscharbeiten. Nach etwas mehr als 30 Minuten war das Feuer gelöscht und die Polizeibeamten konnten den Ereignisort in Augenschein nehmen. Aufgrund der Umstände am Brandort wurde der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zur Spurensicherung hinzugezogen.

Nach bisherigem Kenntnisstand wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und zur Bearbeitung an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin weitergeleitet.

Durch das Feuer entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 500EUR. Die Nachbarhäuser oder gar Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr.

Anwohner und Passanten, die gegen 10:00 Uhr Personen im oder am Haus bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/254224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell