Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte schlagen 31-Jährigen nieder - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Mittwochabend in Neckargemünd einen 31-jährigen Mann nieder und flüchteten danach. Zeugen beobachteten gegen 18 Uhr, wie ein Mann am Gleis 4 des Bahnhofs Neckargemünd von sechs bis acht jungen Männern attackiert wurde und verständigten sofort die Polizei. Zunächst soll eine Person aus der Gruppe mit einem Stein gegen den Kopf des Mannes geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend hätten die Männer gemeinsam auf den Geschädigten eingetreten. Als der Mann regungslos am Boden lag, seien die Unbekannten vom Tatort geflüchtet.

Die Zeugen verständigten sofort Polizei und Rettungsdienst und kümmerten sich um den Verletzten. Dieser wurde, nachdem er von Rettungskräften erstversorgt worden war, in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd dauern an.

Weitere Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell