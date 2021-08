Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Pkw auf Kundenparkplatz angefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Autofahrer, der am Dienstag, 03.08.2021, auf einem Kundenparkplatz an der Gütersloher Straße einen Pkw beschädigt hat und sich von der Unfallstelle entfernte.

Ein 35-jähriger Bielefelder parkte seinen VW Golf gegen 11:40 Uhr an der Filiale einer Bank in Nähe der Straße Landheim. Während seines Aufenthalts in der Bank übergab ein Zeuge einen Zettel mit Angaben zu einem Pkw, der gegen den VW gefahren war. Dabei soll es sich um einen Bielefelder Audi gehandelt haben.

An seinem Auto erkannte der 35-Jährige Beschädigungen an der vorderen linken Fahrzeugseite. Lackkratzer zogen sich über den Radkasten und eine Felge. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme auf etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen zu den Angaben auf dem Zettel führten bislang nicht auf die Spur des beteiligten Autofahrers.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell