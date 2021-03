Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Unklarer Unfallhergang- Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Aus bislang unklarer Ursache kam es am Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Stephanienstraße in die Hans-Thoma-Straße. Einer der beiden Fahrzeugführer befuhr die Stephanienstraße in Richtung Schlossgarten, der andere die Hans-Thoma-Straße in Fahrtrichtung Oststadt.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Zum Unfallhergang machen die beiden Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Diese möchten sich bitte mit dem Polizeirevier Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311in Verbindung setzen.

