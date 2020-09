Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am Montag (14. September 2020) hat sich gegen 19.45 Uhr auf einem Feldweg, der von der Straße "Am Krähenberg" abgeht, in Bilstein ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 66-Jähriger verletzte. Der Rollerfahrer befuhr einen abschüssigen, geschotterten Feldweg. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Mofa und stürzte. Er trug keinen Helm und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Unfallbeteiligte war augenscheinlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv. An dem Roller entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell