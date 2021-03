Feuerwehr Köln

FW Köln: Feuer mit Menschenrettung in Altstadt-Süd - Einsatz Feuerwehr Köln:

Köln (ots)

Um 11:28 Uhr erreichte die Feuerwehr Köln die Alarmierung zu einem Brand in der Altstadt-Süd. Melder waren in diesem Fall nicht die Anwohner*innen oder Nachbar*innen, sondern Einsatzkräfte der Feuerwehr Köln. Die waren nur wenige hundert Meter weiter zur Beseitigung einer Ölspur gerufen worden. Dort wurden sie von Anwohner*innen auf das Feuer im 2. OG eines Mehrfamilienhauses aufmerksam gemacht. Die Leitstelle entsandte daraufhin weitere Einheiten zum Brandort. Die betroffene Wohnung stand bereits im Vollbrand.

Zwei Personen waren vom Feuer betroffen: Eine Person lief die Treppe im Haus weiter nach oben und konnte aus dem 3. Obergeschoss mittels Drehleiter unverletzt gerettet werden. Die zweite Person konnte nicht mehr durch das brennende Treppenhaus flüchten und versuchte sich über eine Feuerleiter in Sicherheit zu bringen. Sie landete auf dem Dach im Hinterhof, auf Höhe des ersten Obergeschosses. Dort fanden sie Einsatzkräfte mit schweren Verbrennungen vor. Der Rettungsdienst versorgte die schwerverletzte Frau, während die Höhenrettung der Feuerwehr Köln nachalarmiert wurde. Die Höhenretter brachten die Frau schließlich mittels Schleifkorbtrage vom Dach in Sicherheit und übergaben sie an den wartenden Rettungswagen, der sie in eine Klinik für Schwerverbrannte transportierte.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle, der Einsatz konnte um etwa 12:45 Uhr beendet werden. Das Brandhaus ist aktuell unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Im Einsatz waren rund 40 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Köln, übermittelt durch news aktuell