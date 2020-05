Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesucht: Eigentümer von Rucksack mit Drogen

Dessau/Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 05. Mai 2020 informierte eine Mitarbeiterin des Servicepointes der Deutschen Bahn die Bundespolizei gegen 12.15 Uhr am Hauptbahnhof Dessau über einen Drogenfund. Das Betäubungsmittel entdeckte sie in einem braunen Rucksack, der zuvor bereits am 30. April 2020 durch einen Zugbegleiter bei dem Servicepoint abgegeben wurde. Den Rucksack mit seinem brenzligen Inhalt fand er in einem Regionalexpress, der auf der Strecke Magdeburg - Dessau unterwegs war, nachdem sich der Eigentümer telefonisch gemeldet und den Verlust des Rucksackes angegeben hatte. Leider gab er damals seinen Namen nicht preis. Die Mitarbeiterin öffnete den Rucksack am gestrigen Tag, um nachzusehen, ob sich in diesem ein Personaldokument befand. Dies war nicht der Fall, doch sie entdeckte stattdessen ein Schraubglas mit insgesamt 0,5 Gramm Marihuana. Eine sofort eingesetzte Streife der Bundespolizei übernahm den gesamten Rucksack und stellte darin auch noch einen sogenannten Grinder fest und gemeinsam mit den Drogen sicher. Des Weiteren schrieben sie eine Strafanzeige gegen eine derzeit unbekannte Person wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und übergaben den Sachverhalt zuständigkeitshalber an die Landespolizei. Falls der Eigentümer seinen Rucksack zurückhaben möchte, kann er sich gerne melden.

