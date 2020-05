Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 17-Jähriger mit Schlagring und Drogen festgestellt

Stendal (ots)

Am 3. Mai 2020 kontrollierte die Bundespolizei auf dem Bahnhof Stendal gegen 20:30 Uhr einen 17-Jährigen. Dieser saß auf einer Treppe des Bahnhofs und gab an, auf seine Oma, die mit dem Zug ankommen sollte, zu warten. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche in der Vergangenheit durch Betäubungsmitteldelikte aufgefallen war. Auf die Nachfrage, ob er Drogen dabeihätte, händigte er den Bundespolizisten eine Tüte mit vermutlich Marihuana (4,6 Gramm) aus. Des Weiteren kam ein griffbereiter, verbotener Schlagring zum Vorschein. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Der Junge wurde nach Ankunft seiner Oma an diese übergeben. Der Deutsche wird sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

