Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 04.02.2022 bis 05.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe, OT Edewechterdamm - Verkehrsunfallflucht - Am Freitag, 04.02.2022, um 13:30 Uhr, befuhr eine 50-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW, VW, die Edammer Straße in Richtung Altenoyther Straße in Friesoythe, OT Edewechterdamm. Ein hinter ihr fahrender, bislang unbekannter PKW beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur B401 nach links auf die Bundesstraße in Richtung Oldenburg abzubiegen. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem geradeaus, in Richtung Friesoythe, fahrenden VW. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-9316-0 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Eine 31-jährige und ein 60-jähriger aus Friesoythe, sowie ein 40-jähriger aus Bösel befuhren am Freitag, 04.02.2022, um 16:25 Uhr, in genannter Reihenfolge, mit ihren PKW Audi, Ford und Opel die Straße Grüner Hof in Friesoythe in Fahrtrichtung Altenoythe. Der Audi beabsichtigte nach links in die Wiesenstraße abzubiegen. Der dahinterfahrende Ford erkennt dies rechtzeitig und kommt zum Stehen. Der Opel übersieht dies und fährt auf den Ford auf, der wiederum auf den Audi geschoben wurde. Der 60-Jährige wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Saterland - Diebstahl aus Kraftfahrzeug - In der Zeit von Donnerstag, 03.02.2022, 20:00 Uhr bis Freitag, 04.02.2022, 03:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem vermutlich nicht verschlossenen PKW, Skoda, eine Geldbörse samt Inhalt. Das Fahrzeug war in der Straße Am Tannenberg in Saterland geparkt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter der Rufnummer 04498-92377-0 entgegen.

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Freitag, 04.02.2022, gegen 12:30 Uhr wurde in Bösel, Beim Schullenort, ein 45-jähriger Böseler mit seinem PKW, Smart, kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Saterland - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 05.02.2022, um 01:10 Uhr stellten Beamte der Polizei Friesoythe im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Saterland, Robert-Bosch-Straße, bei einem 33-Jährigen aus Friesoythe fest, dass dieser seinen PKW, Audi, im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Hinzu kamen weitere Strafverfahren, da der Friesoyther nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und für den PKW keine Pflichtversicherung bestand.

Friesoythe - Verkehrsunfall - Am Freitag, 04.02.2022, um 16:05 Uhr überholte ein 60-jähriger Böseler mit seinem PKW, Mercedes, Vito, auf der B72, Thüler Straße, einen PKW, Opel, eines 18-jährigen aus Friesoythe, der die B72 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Friesoythe befuhr. Der Opel wollte auf eine dortige Hofeinfahrt nach links abbiegen. Dies übersah der Fahrzeugführer des Mercedes und fuhr auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell