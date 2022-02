Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 04.02.2022-05.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Am Freitag in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 16:10 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter aus einem Firmenfahrzeug eine Geldbörse entwendet. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04471/1860-0 zu melden.

Garrel - Dieseldiebstahl

Am Freitag gegen 20:20 Uhr zapften bislang unbekannte Täter ca. 80l Diesel aus dem Tank eines LKW, welcher auf dem Gelände einer ehemaligen Spedition an der Beverbrucher Straße in Garrel geparkt war, ab. Hierbei wurden sie durch einen Zeugen beobachtet und entfernten sich im Anschluss unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Telefon 04474/939420 entgegen.

Cloppenburg - Brand einer Zugmaschine

Am Freitag, gegen 19:15 Uhr geriet eine Zugmaschine einer Spedition aus Stuhr in Brand und brannte vollständig aus. Der Fahrer hatte die Zugmaschine an der Boschstraße in Cloppenburg geparkt und schlief im Führerhaus, als plötzlich Rauch aus dem Armaturenbrett in die Kabine drang. Der Fahrer wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Cloppenburg, die mit ca. 40 Kameraden vor Ort war, löschte den Brand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro.

Cloppenburg - Rauchentwicklung im Altenheim

Am Samstag gegen 01:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Altenheim an den Alten Emsteker Weg in Cloppenburg gerufen. Hier hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass eine Bewohnerin eine Thermoskanne auf dem heißen Herd abgestellt hatte, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr lüftete den Raum. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Cloppenburg - Kennzeichenmissbrauch

Mit falschen Kennzeichen wurde ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in Cloppenburg am Freitag gegen 14:10 Uhr auf der Langen Straße in Emstek kontrolliert. Die an seinem Audi A5 angebrachten Kennzeichen waren entstempelt und gehörten ursprünglich zu einem anderen Fahrzeug. Die Weiterfahrt wurde untersagt und sowohl die Kennzeichen als auch die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Peheim - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr ereignete sich in Peheim auf der Straße Hohes Feld eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Straße Hohes Feld und bog nach rechts in die Straße Am Fernsehturm ab. Dort stieß er mit dem Mitsubishi eines 63-jährigen Cloppenburgers zusammen. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Mitsubishi wird mit ca. 100 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Molbergen unter Telefon 04475/941220 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

Am Donnerstag gegen 05:05 Uhr kam es auf der Osterstraße in Cloppenburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Eine 50-Jährige aus Dwergte wollte von einem Grundstück auf die Osterstraße einbiegen und übersah dabei einen Fahrradfahrer, welcher in Folge des Zusammenstoßes zu Fall kam. Er entfernte sich dann vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Der Schaden am PKW wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/1860-0 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Nettoparkplatz an der Inselstraße geparkten PKW Hyundai. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/1860-0 zu melden.

Cappeln - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Am Freitag gegen 18:30 Uhr befuhr eine 78-jährige Cappelnerin mit ihrem Daimler die Straße am Markt und übersah an der Einmündung Große Straße einen 39-jährigen Cappelner, welcher vom Fußweg über die Große Straße ging. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 21:45 Uhr beschädigte ein 56-jähriger mit Wohnsitz in Essen beim Rückwärtsfahren mit einem Ford Transit einen hinter dem Ford geparkten BMW auf dem Gelände einer Spielothek an der Suhler Straße. Anschließend entfernte sich der Verursacher nach kurzem Gespräch mit einer Unfallzeugin vom Unfallort. Er konnte kurze Zeit später durch eine Streife der Polizei angetroffen werden. Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Atemalkoholwert von 1,85 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrern unter Alkoholeinfluss eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1700 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 21:30 Uhr auf der Dwergter Straße in Molbergen. Ein 89-Jähriger aus Molbergen beabsichtigte rückwärts von einem Grundstück auf die Straße zu fahren und verwechselte dabei Gas und Bremse. Infolgedessen prallte er mit seinem Ford C-Max seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell