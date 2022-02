Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 05.02.2022-06.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Fahren unter BtM-Einfluss

Am Samstag gegen 13:00 Uhr stoppte eine Streife der Polizei einen 30-jährigen Emsteker auf der Straße Zum Gogericht in Emstek. Dieser war mit einem Hyundai unterwegs. Da der Verdacht auf eine Beeinträchtigung durch Drogen bestand, wurde ein Vortest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde die Weiterfahrt untersagt, der Schlüssel zum PKW sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 09:50 Uhr bis 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes eines 19-jährigen Cloppenburgers. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird durch die Beamten auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/1860-0 zu melden.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag um 11:15 Uhr kam es in Cappeln ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz der Postenbörse an der Tenstedter Straße fuhr der Fahrer eines Renault gegen einen Poller und beschädigte diesen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Verursacher sich den Schaden ansah und anschließend davonfuhr. Zudem konnte das Kennzeichen abgelesen werden. Den Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem wird er für den verursachten Schaden aufkommen müssen.

Lindern - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstag gegen 14:45 Uhr auf der Straße zum Ostertor in Lindern. Die 20-jährige Fahrerin eines VW Polo aus Werlte beabsichtigte von der Straße Zum Ostertor nach links auf die Ortskernentlastungsstraße aufzubiegen und übersah dabei einen 64-jährigen Cloppenburger, der mit seinem Mitsubishi die Ortskernentlastungsstraße von Lastrup in Richtung Lindern befuhr. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell