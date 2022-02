Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 6. Februar 2022, fand zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr eine angezeigte Versammlung zum Thema "Gegen Gesellschaftsspaltung, Corona-Maßnahmen, Impfpflicht" am Hafen statt. Es nahmen 10 Personen an der Versammlung teil. Sie verlief friedlich und störungsfrei.

