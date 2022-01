Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Schwerer Verkehrsunfall auf der Gevelsberger Straße

Schwelm (ots)

Am Mittwoch (19.01) wurde die Polizei, gegen 05:15 Uhr, über einen Verkehrsunfall auf der Gevelsberger Straße informiert. Ein 55-jähriger Wuppertaler war auf der Gevelsberger Straße in Richtung Wuppertal unterwegs und geriet aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr über einen Grünstreifen und stieß frontal gegen den Betonpfeiler der Autobahnbrücke. Der Fahrer musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, trotz sofortiger Erste-Hilfe Maßnahmen, verstarb der 55-Jährige noch am Unfallort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Gevelsberger Straße wurde für etwa 5 Stunden gesperrt.

