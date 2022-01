Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Versuchter Einbruch in der Welperstraße

Hattingen (ots)

Unbekannte versuchten am Montag (17.01) in der Zeit von 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr, in eine Hochparterrenwohnung in der Welperstraße einzubrechen. Die Täter kletterten auf den Balkon und versuchten die Balkontür aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

