Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Diebstahl aus Pkw

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag (16.01) schlugen Unbekannte zwischen 04:45 Uhr und 11:00 Uhr die Scheiben eines an der Hagener Straße geparkten VW Tiguan ein. Sie entwendeten eine Umhängetasche, in der sich unter anderem Führerschein, Fahrzeugschein des KFZ, Bargeld und mehrere Debitkarten befanden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei warnt: Lassen sie Wertgegenstände nicht im Auto zurück!

