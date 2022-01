Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss

Ennepetal (ots)

Am 15.01.2022, gegen 20:30 Uhr befährt ein 55-jähriger Mann aus Ennepetal mit seinem VW den Kämpershausweg in Rtg Meininghausen in Ennepetal. In Höhe der Kreuzung zum Narzissenweg kollidiert er mit einem geparkten Mercedes. Der Fahrzeugführer entfernt sich daraufhin von der Unfallstelle und kollidiert im weiteren Verlauf mit einem neben der Straße befindlichen Zaun. Dort wird der Fahrzeugführer bis zum Eintreffen der Polizei von Zeugen festgehalten. Dem alkoholisierten Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro.

