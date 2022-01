Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Polizei sucht Unfallverursacherin nach einem Unfall auf der Nordstraße

Hattingen (ots)

Die Polizei sucht eine Unfallfahrerin, die am Mittwoch (12.01.), gegen 07:30 Uhr, auf der Nordstraße einen Zusammenstoß mit einem Fußgänger hatte. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde am Mittwoch, gegen 07:30 Uhr, ein 55-jähriger Hattinger beim Überqueren der Nordstraße angefahren und verletzt. In Höhe der Hausnummer 9 wurde er durch eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Die Fahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des 55-Jährigen. Da er aber der deutschen Sprache nicht mächtig war, konnte er nicht antworten. Die unbekannte Frau sei im Anschluss die Nordstraße in Richtung Holthausen weitergefahren, ohne sich um das weitere Unfallgeschehen zu kümmern. Der 55-jährige suchte nach dem Unfall ein Krankenhaus auf, in dem er seine nicht unerheblichen Verletzungen ambulant behandeln ließ. Die Polizei sucht neben der Unfallverursacherin auch Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder der Unfallverursacherin geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

