POL-EN: Hattingen- Auffahrunfall am Mittwochabend

Hattingen (ots)

Eine 52-jährige Mercedesfahrerin war auf der Nierenhofer Straße in Richtung Hattingen unterwegs. In Höhe einer Tankstelle bemerkte sie zu spät, dass die vor ihre fahrende 51-Jährige ihren Pkw verkehrsbeding abbremsen musste und sie fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 51-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht.

