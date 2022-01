Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen in der Nacht zu Mittwoch

Gevelsberg (ots)

In der Rosendahler Straße schlugen die Diebe die Seitenscheibe der Beifahrertür eines geparkten BMW ein und erlangten hier eine Geldbörse mit Personaldokumenten, Bargeld und einer Debitkarte. Auch an der Drehbank schlugen die Täter zu. An einem dort abgestellten Ford Transit schlugen sie die Heckscheibe der rechten Hecktür ein und gelangten so durch die entstandene Öffnung an die Entriegelung der Hecktüren. Aus dem Innenraum wurde Werkzeug im Wert von ca. 1600 Euro entwendet. Lassen sie Wertgegenstände nicht im Auto zurück. Verstauen Sie Gegenstände, die vorübergehend im Auto lagern müssen, möglichst unsichtbar für Dritte - zum Beispiel im Kofferraum.

