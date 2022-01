Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Kollision mit Fußgänger

Hattingen (ots)

Ein 67-Jähriger wollte am Dienstagmorgen mit seinem e.Go von der Straße im Mühlenwinkel durch die dortige Fahrbahntrennung hindurch verbotswidrig auf die August-Bebel-Straße in Richtung Bochum abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem 64-jährigen Fußgänger, der die August-Bebel-Straße überquerte. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

