Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Täter hebeln Fenster einer Erdgeschosswohnung auf

Sprockhövel (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gevelsberger Straße ein. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchsuchten die Schränke und Schubladen und erlangten Schmuck als Beute. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

